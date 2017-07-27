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27. 07. 2017

Красный Крест отправил почти 300 гуманитарки в ЛДНР

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд в сторону временно неконтролируемой территории проследовали 18 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства общим весом 298 тонн", – говорится в сообщении.

Гуманитарный груз направлен жителям Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Красный Крест отправил в ДНР почти 200 тонн стройматериалов.

Напомним, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.

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Источник: korrespondent.net
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