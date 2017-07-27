Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2017, четверг, 13:20
+25°C
Завтра +26°C
+25°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
27. 07. 2017

Германия: Санкции США против России навредят нам

Новые санкции, принятые конгрессом США против России, несут угрозу немецким компаниям и могут ухудшить отношения Берлина и Вашингтона, заявила министр экономики Германии Бригитта Циприс, передает Reuters.

"США отошли от привычной линии [своей политики] по санкциям против России, которую они проводили в Европе", - отметила она в эфире телеканала ARD.

Если Америка не будет координировать санкции с Европой, существует риск ущерба для немецкого бизнеса, подчеркнула министр.

Американские санкции раскритиковали и в немецком комитете по Восточно-Европейским экономическим отношениям, форум которого проходит в четверг, 27 июля.

Представители комитета заявили, что санкции США навредят энергетическим интересам европейских компаний и призваны стимулировать экспорт американской энергетики в Европу, передает Reuters.

​Накануне немецкое Федеральное объединение торгово-промышленных палат раскритиковало новые санкции США, заявив, что они имеют "экстерриториальный эффект".

"Если немецкие компании не будут больше допущены до работы на газопроводах, проекты, важные для безопасности снабжения, будут остановлены", - заявил глава внешнеэкономического отдела этого федерального объединения Фолькер Трайер.

Палата представителей уже приняла законопроект о новых санкциях, в сенате поддерживают законопроект и готовы принять его уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп и Белый дом также "решительно поддерживают" ограничительные меры против Москвы, но тем не менее не исключают, что утвержденный законопроект может быть изменен перед его окончательным принятием.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.