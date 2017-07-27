Германия: Санкции США против России навредят нам

Новые санкции, принятые конгрессом США против России, несут угрозу немецким компаниям и могут ухудшить отношения Берлина и Вашингтона, заявила министр экономики Германии Бригитта Циприс, передает Reuters.

"США отошли от привычной линии [своей политики] по санкциям против России, которую они проводили в Европе", - отметила она в эфире телеканала ARD.

Если Америка не будет координировать санкции с Европой, существует риск ущерба для немецкого бизнеса, подчеркнула министр.

Американские санкции раскритиковали и в немецком комитете по Восточно-Европейским экономическим отношениям, форум которого проходит в четверг, 27 июля.

Представители комитета заявили, что санкции США навредят энергетическим интересам европейских компаний и призваны стимулировать экспорт американской энергетики в Европу, передает Reuters.

​Накануне немецкое Федеральное объединение торгово-промышленных палат раскритиковало новые санкции США, заявив, что они имеют "экстерриториальный эффект".

"Если немецкие компании не будут больше допущены до работы на газопроводах, проекты, важные для безопасности снабжения, будут остановлены", - заявил глава внешнеэкономического отдела этого федерального объединения Фолькер Трайер.

Палата представителей уже приняла законопроект о новых санкциях, в сенате поддерживают законопроект и готовы принять его уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп и Белый дом также "решительно поддерживают" ограничительные меры против Москвы, но тем не менее не исключают, что утвержденный законопроект может быть изменен перед его окончательным принятием.

Источник: korrespondent.net