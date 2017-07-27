Указ по гражданству Саакашвили не обнародуют

Прекращение гражданства Украины экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Администрации президента на соответствующий запрос Интерфакс-Украина.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", – говорится в сообщении.

Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.

"В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", – пояснили в АП.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента указа не появился. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Сам Саакашвили заявил, что президент Украины переступил черту.

Источник: korrespondent.net