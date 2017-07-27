Медучреждения обязали отчитываться за благотворительные взносы

Медицинские учреждения Украины с 1 января 2018 года будут обязаны отчитываться за собранные благотворительные взносы от юридических и физических лиц.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения №848 от 25 июля обнародован на сайте ведомства.

Отчеты о благотворительных взносах в денежном и натуральном (перечень полученных товаров и услуг) выражении медицинские учреждения должны сдавать ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Кроме того, больницы должны указывать направления использования средств, перечень и стоимость использованных товаров и услуг, а также их неиспользованный остаток.

В министерстве ожидают, что данное нововведение создаст механизм для мониторинга средств, которые юридические и физические лица жертвуют в благотворительные фонды медучреждений, их использования, повысит уровень доверия пациентов, а также позволит "оценить действенность финансовой и материальной помощи благотворительных фондов, о которой постоянно говорят руководители учреждений здравоохранения".

Как сообщал Корреспондент.net, в Минздраве опасаются массового увольнения врачей при реформе в медицине, в частности при формировании госпитальных округов.

Источник: korrespondent.net