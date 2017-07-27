Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2017, четверг, 13:17
+25°C
Завтра +26°C
+25°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
27. 07. 2017

Адмирал ВМС США: Нанесем ядерный удар по Китаю, если Трамп прикажет

Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт нанесет ядерный удар по Китаю, если президент Дональд Трамп отдаст такой приказ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в Австралийском национальном университете в Канберре, передает AP.

"Ответ будет: "Да". Каждый военный дал присягу защищать американскую конституцию от всех врагов, как внешних, так и внутренних, и подчиняться приказам офицеров и президента Соединенных Штатов как назначенного нам главнокомандующего", - ответил Свифт.

Он подчеркнул, что это является ключевой составляющей американской демократии.

Позже представитель Тихоокеанского флота Чарли Браун пояснил, что Свифт подтвердил главенство принципа гражданского контроля над деятельностью военных.

"Предположение о ядерном ударе по Китаю в вопросе было нелепым", - объяснил Браун.

Выступление командующего Тихоокеанским флотом прошло после совместных учений Talisman Saber ВМС США и Австралии. В учениях были задействованы 36 военных кораблей, включая авианосец USS Ronald Reagan.

В них приняли участие более 30 тысяч военных. За ходом учений, пишет AP, наблюдал разведывательный корабль ВМС Китая. Для этого он заплыл в исключительную экономическую зону Австралии.

Накануне СМИ сообщили, что Китай укрепляет границу с Северной Кореей, готовясь к возможному авиаудару Соединенных Штатов по КНДР.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.