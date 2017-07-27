Адмирал ВМС США: Нанесем ядерный удар по Китаю, если Трамп прикажет

Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт нанесет ядерный удар по Китаю, если президент Дональд Трамп отдаст такой приказ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в Австралийском национальном университете в Канберре, передает AP.

"Ответ будет: "Да". Каждый военный дал присягу защищать американскую конституцию от всех врагов, как внешних, так и внутренних, и подчиняться приказам офицеров и президента Соединенных Штатов как назначенного нам главнокомандующего", - ответил Свифт.

Он подчеркнул, что это является ключевой составляющей американской демократии.

Позже представитель Тихоокеанского флота Чарли Браун пояснил, что Свифт подтвердил главенство принципа гражданского контроля над деятельностью военных.

"Предположение о ядерном ударе по Китаю в вопросе было нелепым", - объяснил Браун.

Выступление командующего Тихоокеанским флотом прошло после совместных учений Talisman Saber ВМС США и Австралии. В учениях были задействованы 36 военных кораблей, включая авианосец USS Ronald Reagan.

В них приняли участие более 30 тысяч военных. За ходом учений, пишет AP, наблюдал разведывательный корабль ВМС Китая. Для этого он заплыл в исключительную экономическую зону Австралии.

Накануне СМИ сообщили, что Китай укрепляет границу с Северной Кореей, готовясь к возможному авиаудару Соединенных Штатов по КНДР.

Источник: korrespondent.net