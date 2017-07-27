Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2017, четверг, 14:51
+25°C
Завтра +26°C
+25°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
27. 07. 2017

Путин назначил постоянного представителя при ООН

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Василия Небензю постоянным представителем РФ при ООН. Документ опубликован на сайте Кремля.

Другим указом Путин освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Василию Небензе – 55 лет, он находится на дипломатический работе с 1983 года, замминистра иностранных дел РФ с 2013 года.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее постпредом РФ при ООН был Виталий Чуркин. Он скоропостижно скончался в Нью-Йорке в феврале этого года, в день до своего 65-летия.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.