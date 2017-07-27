Путин назначил постоянного представителя при ООН

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Василия Небензю постоянным представителем РФ при ООН. Документ опубликован на сайте Кремля.

Другим указом Путин освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Василию Небензе – 55 лет, он находится на дипломатический работе с 1983 года, замминистра иностранных дел РФ с 2013 года.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее постпредом РФ при ООН был Виталий Чуркин. Он скоропостижно скончался в Нью-Йорке в феврале этого года, в день до своего 65-летия.

Источник: korrespondent.net