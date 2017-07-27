В Молдове суд запретил референдум Додона

Конституционный суд Молдовы аннулировал указ президента Игоря Додона о проведении в сентябре нынешнего года референдума по расширению полномочий главы государства. Об этом сообщает Укринформ.

"Президент Республики Молдова не обладает полномочиями по изменению конституции страны", – заявил председатель Конституционного суда Тудор Панцыру.

Ранее Додон подписал указ о проведении в сентябре нынешнего года консультативного референдума. Гражданам необходимо было ответить на следующие вопросы: согласны ли они с сокращением количества депутатов парламента со 101 до 71, с заменой в молдавских школах предмета История румын на Историю Молдовы.

Отдельный вопрос на референдуме был связан с расширением полномочий главы государства и предоставлением ему права роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов.

Инициаторами иска в Конституционный суд против президентского референдума выступили депутаты парламента от Либеральной партии.

Додон, в свою очередь, заявил, что в случае отрицательного решения КС, он подпишет новый указ о референдуме.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Додон выступил против заявления парламента Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья. Глава государства назвал такое заявление парламента "очередной провокацией".

Молдова никогда не будет антироссийской − Додон

Источник: korrespondent.net