Адвокат: Апелляционный суд фактически подтвердил позицию защиты Януковича

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича получила очередное доказательство неправосудности позиции Оболонского районного суда. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка.

Речь идет об аналогичном судебном процессе в отношении лица, материалы в отношении которого выделили из так называемого "дела Виктора Януковича".

"Святошинский районный суд города Киева 9 июня 2017 вернул обвинительный акт прокурору Руслану Кравченко, поскольку сообщение о подозрении и обвинительный акт не были направлены этому лицу в порядке международной правовой помощи. Сегодня Апелляционный суд отказал Руслану Кравченко в апелляции и оставил решение Святошинского суда в силе, без права дальнейшего обжалования", – заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он добавил, что "фактически, Апелляционный суд подтвердил позицию защиты Виктора Януковича – все процессуальные действия по делу могут совершаться исключительно в рамках международной правовой помощи".

Адвокат отметил, что дело, в котором был возвращен обвинительный акт, касалось "пособничества в изменении границ территории Украины в пользу РФ, подстрекательства к совершению государственной измены против Украины в пользу РФ, пособничества в ведении агрессивной войны РФ против Украины".

Как сообщил Виталий Сердюк, Святошинский районный суд и Апелляционный суд города Киева решили, что, несмотря на суть обвинения, обращение к Российской Федерации по международно-правовой помощи (для вручения подозрения и обвинительного акта) является необходимым, а невыполнение этих действий подтверждают нарушение статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Он добавил, что решение Святошинского районного и Апелляционного судов Киева является очередным доказательством по уголовному делу, инициированному защитой Виктора Януковича, о вынесении судьями Оболонского суда заведомо неправосудного решения.

Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ подозревает Виктора Януковича в госизмене. В марте дело против него было передано в суд.

В свою очередь Янукович отказался участвовать в этом суде. Бывший глава государства назвал суд по делу о госизмене профанацией и отозвал своих защитников.

Источник: korrespondent.net