При обстреле Водяного погиб военный – штаб

Украинский военнослужащий погиб у с.Водяное Волновахского района Донецкой области в зоне проведения антитеррористической операции. Как сообщает пресс-центр штаба АТО ан своей странице Facebook, военные получил ранения в результате обстрела утром в четверг, 27 июля.

"Сегодня, 27 июля, около 8.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ТУ "Мариуполь") погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранение, не совместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что ситуация в районе проведения АТО остается без изменений. "Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия", – отметили украинские военные.

Напомним, за минувшие сутки, 26 июля, подразделения сепаратистов 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Источник: korrespondent.net