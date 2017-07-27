США потратили на армию Украины $600 млн

С начала 2014 года США потратили на подготовку Вооруженных сил Украины более 600 миллионов долларов, сообщает украиснкое Минобороны на Урядовом портале.

Речь идет о передаче украинской стороне материально-технической помощи и денег, отмечае ведомство.

"Подготовлено семь батальонов украинских военных, сейчас идет подготовка еще одного батальона. В целом на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти четыре тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины и 104 инструктора", - говорится в сообщении.

В частности, полученные средства потрачены на развитие профессионального сержантского корпуса, системы логистического, медицинского обеспечения, а также на перспективы деятельности многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования.

Ранее сообщалось, что США потратили около 3,4 миллиардов долларов на защиту своих союзников в Центральной и Северной Европе от российских провокаций.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что в Украине российских танков больше, чем есть у всей Западной Европы. Он отметил, что администрация Трампа расматривает возможность поставки оружия Украине.

Источник: korrespondent.net