Под АП подрались сторонники Саакашвили

В Киеве около сотни сторонников лишенного украинского гражданства Михаила Саакашвили пришли к Администрации президента требовать указ о прекращении его гражданства. Сторонники бывшего губернатора Одесской области скандировали "Банду прочь!", а также "Если не пропустите, мы будем прорываться".

Участники акции попытались "штурмовать" ограду, но прорваться им не удалось. Однако возникла потасовка с правоохранителями.

После двух попыток прорваться в Администрацию президента десять человек во главе с народным депутатом Юрием Деревянко пропустили в здание.

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Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента указа не появился. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Сам Саакашвили заявил, что президент Украины переступил черту.

Источник: korrespondent.net