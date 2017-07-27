В США на аттракционе оторвались кресла, есть жертвы

В американском Огайо на аттракционе оторвался ряд кресел – один человек погиб и семь были ранены. Как сообщает СNN, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на аттракционе, который называется "Шаровая молния". В противопожарной службе сообщили, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.

До начала ярмарки аттракцион проверяли и никаких неисправностей не обнаружили. После инцидента все аттракционы на ярмарке были закрыты.

Напомним, недавно в мадридском парке 33 человека пострадало в результате столкновения двух составов аттракциона "Поезд из шахты".

Источник: korrespondent.net