Медведчук: Формула национального успеха актуальна как никогда

Текущую ситуацию в Украине, когда смертность превышает рождаемость едва ли не вдвое, улучшить можно, лишь отказавшись от западного вектора экономической интеграции и вернувшись к идее объединенной Европы – от Лиссабона до Владивостока. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"Нам нужно объединить, "сшить" страну. Еще в 2012-м я предложил Формулу национального успеха, следуя которой можно сделать Украину действительно успешной страной. События последних лет лишь подтвердили – Формула национального успеха актуальна как никогда", – уверен он.

По мнению Медведчука, если будут решены гуманитарные и экономические вопросы, то удастся снять те противоречия, которые разделяют украинцев.

"Ведь именно эти противоречия не позволяют Украине эффективно развиваться, выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с другими странами, стать полноправным игроком на геополитической арене. Сумеем эти противоречия снять – сможем восстановить экономический и политический суверенитет, будем сами решать свою судьбу и определять будущее страны", – отметил Медведчук.

Как сообщалось, обозреватель издания The National Interest Нолан Петерсон считает, что стремительное сокращение численности населения представляет основную угрозу для социального, экономического и политического развития Украины.

Источник: korrespondent.net