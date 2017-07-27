Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2017, четверг, 17:53
+25°C
Завтра +26°C
+25°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,28
27. 07. 2017

Медведчук: Формула национального успеха актуальна как никогда

Текущую ситуацию в Украине, когда смертность превышает рождаемость едва ли не вдвое, улучшить можно, лишь отказавшись от западного вектора экономической интеграции и вернувшись к идее объединенной Европы – от Лиссабона до Владивостока. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"Нам нужно объединить, "сшить" страну. Еще в 2012-м я предложил Формулу национального успеха, следуя которой можно сделать Украину действительно успешной страной. События последних лет лишь подтвердили – Формула национального успеха актуальна как никогда", – уверен он.

По мнению Медведчука, если будут решены гуманитарные и экономические вопросы, то удастся снять те противоречия, которые разделяют украинцев.

"Ведь именно эти противоречия не позволяют Украине эффективно развиваться, выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с другими странами, стать полноправным игроком на геополитической арене. Сумеем эти противоречия снять – сможем восстановить экономический и политический суверенитет, будем сами решать свою судьбу и определять будущее страны", – отметил Медведчук.

Как сообщалось, обозреватель издания The National Interest Нолан Петерсон считает, что стремительное сокращение численности населения представляет основную угрозу для социального, экономического и политического развития Украины.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.