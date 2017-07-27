Беженец Михо. Порошенко отнял паспорт у Саакашвили

Петр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили.

Украинский президент сначала сам пригласил бывшего главу Грузии в Украину, называл его своим хорошим другом и “надеждой реформ”, а затем решил от него избавиться.

При этом Администрация президента отказывается публиковать указ о лишении Саакашвили гражданства. А оставил Порошенко Саакашвили без паспорта как раз тогда, когда тот выехал из страны.

Корреспондент.net собрал информацию о самом громком скандале лета в украинской политике.

Как провели процедуру

О прекращении гражданства Саакашвили первыми сообщили народные депутаты Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Антон Геращенко (Народный фронт). Затем эту информацию подтвердили в Государственной миграционной службе.

"Президентом выдан указ о потере гражданства Украины. Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой", - говорится в сообщении ведомства.

Формальным основанием для лишения Саакашвили гражданства стал - обман, сознательное представления неправдивых сведений или фальшивых документов при получении гражданства.

Проблему нашли в том, что Сакашвили отметил при заполнении анкеты на получение гражданства, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами. Однако выяснилось, что в Грузии Саакашвили на тот момент был заочно арестован.

Хотя, украинские власти, выдавая Саакашвили паспорт, были прекрасно осведомлены в том, что того преследуют в Грузии. Более того, ГПУ отказывала Грузии в выдаче Саакашвили, потому что видела в делах против него преследование за политические убеждения. Такой же ответ Грузия получала и от США, и от стран ЕС. Но теперь Украина передумала, и решила считать дела против Саакашвили не политически мотивированными.

ГПУ еще 31 марта 2015 года отказала Грузии в экстрадиции Саакашвили. При этом указ о предоставлении гражданства Украины Саакашвили президент Порошенко подписал через месяц - 29 мая 2015, то есть на момент, когда власти уже было известно о возбуждении дел в Грузии против Саакашвили.

Президент боится?

После отставки Саакашвили с поста главы Одесской обладминистрации он постоянно критиковал власть и президента Порошенко.

Также бывший президент Грузии создал партию “Движение новых сил” и планировал объединиться с другими представителями промайданной оппозиции к нынешней власти.

“Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства – это самое глупое, что можно было придумать. Это признак слабости, который не красит президента Украины”, - считает депутат Мустафа Найем.

Другой нардеп Сергей Лещенко считает, что процедура лишения гражданства Саакашвили не зря запущена в июле, когда политическая активность в стране крайне низкая. "Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко - за границей", - резюмировал Лещенко.

Некого боятся

Сторонники лишения Саакашвили гражданства считают, что президент действовал в рамках закона и исправил свою же ошибку.

Они утверждают, что политический рейтинг в Саакашвили был низким, а никаких особых результатов во время управления Одесской областью он не добился.

Народный депутат от БПП Вадим Денисенко считает, что Саакашвили скоро окажется в политическом небытии. "Представим, что у Саакашвили забрали гражданство. Что происходит дальше? На второй день он в США дает пресс-конференциию, которую транслирует "Newsone". Два дня в соцсетях происходит "срач". Далее - тишина, которую порой разбавляют истории про то, что из Украины уехал очередной Сакварелидзе", - написал Денисенко.

Дальше – экстрадиция?

Сейчас Саакашвили остался вообще без какого-либо гражданства, в статусе апатрида. Гражданства Грузии Саакашвили лишили еще в декабре 2015 года за получение украинского паспорта.

Украина брала на себя обязательство не допускать появления людей без гражданства – государство ратифицировало соответствующую конвенцию. Но не в этот раз.

Журналисты у Саакашвили неоднократно спрашивали, не боится ли он лишения украинского гражданства. Ведь такой случай далеко не первый. Порошенко уже забирал ранее украинский паспорт у соратника Саакашвили Саши Боровика, и у народного депутата Андрея Артеменко.

Саакашвили тогда говорил, что он этого не боится, и все равно останется жить в Украине. Однако, лишили бывшего Одесского губернатора гражданства как раз тогда, когда он выехал из Украины в США.

По мнению Лещенко, украинские власти вынуждают экс-главу Одесской области просить убежище в США и более не заниматься украинской политикой. "Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили - аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Однако, в США у Саакашвили широкие связи, особенно среди республиканцев, которые сейчас у власти. Знаком он лично и с Дональдом Трампом. Зачем украинской власти такой мощный критик в США – ключевом партнере, наладить отношения с которым в последнее время не очень получается, тоже не совсем понятно.

Сам Саакашвили уверяет, что он все равно вернется в Украину.

Источник: korrespondent.net