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27. 07. 2017

УПЦ: На Крестный ход пришли сто тысяч верующих

Около 100 тысяч верующих УПЦ приняли участие в молебне и крестном ходе в День Крещения Руси. Об этом информирует официальный сайт конфессии. 

При этом в полиции сначала заявили о шести, а потом пятнадцати тысячах верующих. Напомним, в прошлом году такой же крестный ход собрал по официальным данным порядка 80 тысяч человек. 

После завершения молебна на Владимирской горке предстоятель УПЦ Онуфрий вместе с духовенством возглавил крестный ход в направлении Киево-Печерской Лавры. 

Как проходил Крестный ход: видео

Ход прошел по центральным улицам Киева. У поклонного креста на улице Грушевского глава УПЦ помолился за погибших во время расстрелов в ходе Евромайдана. 

По заявлению пресс-службы УПЦ, по улицам столицы сегодня пронесли мощи киевского князя Владимира и 11 редких икон со всей Украины, которые после хода будут доступны в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Как сообщалось, за ходом наблюдали более трех тысяч нацгвардейцев и полицейских. На шествие людей пускали через металлодетекторы. 

Источник: korrespondent.net
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