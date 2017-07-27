Италия готовит военно-морскую операцию в ливийских водах

Италия готовит операцию своих военно-морских сил в ливийских территориальных водах Средиземного моря. Правительство может озвучить соответствующие планы уже в пятницу, 28 июля, а на следующей неделе они могут получить одобрение парламента.

Начаться операция может уже в августе. Накануне Ливия обратилась к Италии с просьбой ввести свой военный флот в ее территориальные воды.

Основной задачей операции станет борьба с контрабандистами, перевозящими беженцев с территории Ливии в нейтральные воды, где их вынужденно подбирают корабли итальянского флота или суда благотворительных организаций. Только с начала 2017 года таким образом в Италии оказались 93 тысячи человек.

Во время планируемой операции в ливийских территориальных водах все обнаруженные беженцы будут возвращены на территорию Ливии. По данным газеты Corriere della Sera, в ней примет участие флагманский корабль и, по меньшей мере, пять других военных судов. Поддержку флотилию обеспечат самолеты, вертолеты и дроны.

Между тем критики сомневаются в возможностях Ливии справиться с потоком беженцев, если у них не будет возможности перенаправить его в Евросоюз. На территории страны находятся несколько лагерей для беженцев, и далеко не все из них контролируются правительством. Региональные кланы и группы повстанцев часто пытаются построить свой бизнес на потоках беженцев.

Недавно главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность "использовать все возможные рычаги", чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов.

Источник: korrespondent.net