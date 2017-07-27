Путин о новых санкциях США: Цинизм и хамство

Российский лидер Владимир Путин назвал санкции конгресса США против России "особым цинизмом и хамством". Об этом он сказал после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, пишет РБК.

Путин отметил, что в Кремле "конечно видели" проект закона о введении новых санкций, который сейчас обсуждается в конгрессе США. Законопроект предусматривает более жесткие условия на передачу технологий США для разведки и добычи российской нефти.

По словам Путина, его можно расценивать как попытку использовать геополитическое преимущество США.

"Это действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом", - сказал президент России.

Путин также подчеркнул, что у Москвы пока нет окончательного мнения по поводу этого законопроекта. Однако, по его словам, рано или поздно Москве придется применить ответные меры.

"В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны", - российский лидер.

Палата представителей уже приняла законопроект о новых санкциях, в сенате поддерживают законопроект и готовы принять его уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп и Белый дом также "решительно поддерживают" ограничительные меры против Москвы, но тем не менее не исключают, что утвержденный законопроект может быть изменен перед его окончательным принятием.

Ранее Еврокомиссия заявила о готовности принять экстренные меры в случае, если санкции США против России поставят под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза.

Корреспондент.net разбирался, почему Европа против новых санкций США.

Источник: korrespondent.net