США: Вето Трампа будет только для усиления санкций

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на закон о санкциях против России только для того, чтобы их ужесточить. Об этом заявил директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, передает CNN.

"Он может подписать санкции в таком виде, как они есть, или может ветировать санкции и вести переговоры по более жесткому документу против России", - сказал Скарамуччи.

Напомним, что палата представителей конгресса уже приняла законопроект о новых санкциях, в сенате поддерживают законопроект и готовы принять его уже на этой неделе.

Трамп и Белый дом также "решительно поддерживают" ограничительные меры против Москвы, но тем не менее не исключают, что утвержденный законопроект может быть изменен перед его окончательным принятием.

Президент России Владимир Путин назвал законопроект по санкциям "особым цинизмом и хамством".

Источник: korrespondent.net