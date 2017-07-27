Финляндия Путину: Освободите украинских заложников

Президент Финляндии Саули Нийнисте во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его освободить украинских заложников. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat в четверг, 27 июля.

"Мы также говорили о ситуации в Украине, которая не улучшается. Первоочередной задачей остается перемирие и движение вперед, хотя бы небольшими шагами, например, освобождения заложников", – сказал президент Финляндии.

Отметим, Путин находится в Финляндии с официальным визитом. Перед приездом Путина финская полиция попросила жителей города Савонлинна закрыть окна и балконы во время визита президента России в связи с мерами безопасности.

Ранее голливудская актриса Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

Источник: korrespondent.net