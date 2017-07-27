Иран провел испытание космической ракеты-носителя

Иран заявил об успешном испытании ракеты собственного производства, способной выводить спутники на орбиту. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана в четверг, 27 июля.

"Космический центр имама Хомейни было официально открыто успешным испытанием ракеты Simorgh", – сказано в сообщении, которое было сопровождено видеорядом с запуском ракеты.

Ракета способна выводить на орбиту спутники весом до 250 кг.

По данным агентства Reuters, данное событие скорее всего усилит напряженность с США из-за возможного использования Ираном баллистической ракеты.

Напомним, США 19 июля ввели новые экономические санкции против Ирана за программу баллистических ракет.

Иран заявляет, что его космическая программа является мирной, но западные эксперты подозревают, что программа может стать покрытием для разработки ракетных технологий.

Источник: korrespondent.net