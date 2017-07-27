Нацсовет определил каналы для вещания в Крыму

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания определил телеканалы для вещания на оккупированный Крым из Чонгара Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета в четверг, 27 июля.

Победителями конкурса стали Национальная общественная телерадиокомпания (UА:КРИМ), Черноморская ТРК, Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV), Телерадиокомпания НБМ и телеканал Тонис.

Всего на конкурс было подано 7 заявок. Телеканалам СТБ и Правда тут не набрали необходимого количества голосов.

Как отметил член Национального совета Сергей Костинский, что Украинский государственный центр радиочастот выделил два дополнительные цифровые каналы, которые вскоре также будут выставлены на конкурс.

Территория вещания включает Чонгар, города Джанкой, Красноперекопск и Джанкойский, Красноперекопский районы аннексированного Крыма.

Сейчас из Чонгара вещают четыре радиостанции: Украинское радио, радио Мейдан, Радио.Крым.Реалии и Херсон FM. Украинские телеканалы в Крыму можно получить через спутник, в том числе, 10 радиостанций.

Напомним, 17 марта на Чонгаре открыли телебашню для вещания на Крым.

Источник: korrespondent.net