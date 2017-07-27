В Польше пьяный россиянин разбил почти 40 авто

В Кракове полиция задержала россиянина, который пьяным уничтожил 37 авто. Инцидент произошел в 5.00 в среду, 26 июля, сообщает радио RMF FM.

На камерах наблюдения видно как человек идет по улице и бьет автомобили, припаркованные вдоль тротуара. Таким образом мужчина повредил 37 автомобилей – кому-то отломал зеркало, другим оставил вмятины на кузове или разбил окна.

Уже в четверг в 11.00 мужчина сам пришел в отделение полиции и признал свою вину за уничтожение автомобилей. Как оказалось, его опознали коллеги с работы и посоветовали ему признаться в преступлении. Мужчина сообщил полицейским, что не помнит, как громил автомобили, потому что был пьян.

Хулиганом оказался 38-летний Владимир В., который является гражданином Российской Федерации.

Полицейские рассказали, что мужчина работает в одной из краковских IТ компаний, имеет все необходимые документы для легального пребывания в стране.

Напомним, недавно в Чернобыльской зоне задержали 20-летнего россиянина, который незаконно проник вне контрольно-пропускных пунктов для экстремального туризма.

Источник: korrespondent.net