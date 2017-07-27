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27. 07. 2017

В Николаевском облсовете подрались депутаты

Депутат Николаевского областного совета госпитализирован с сотрясением головного мозга, сообщает областная полиция. По словам 54-летнего депутата, травму он получил, находясь в здании облсовета после заседания внеочередной сессии от 55-летнего главы Новоодесского районного совета Юрия Ипатенко

Информация внесена в журнал Единого учета. Происшествие квалифицируется как умышленное легкое телесное повреждение, сообщают в полиции.

Как сообщает местное издание Новости-N, депутатом, с которым подрался глава райсовета, является представитель партии УКРОП Виктор Сторчеус. По словам источника СМИ, депутат не написал заявление в полиции на Ипатенко.

Напомним, 8 июня в Николаеве полицейские задержали боксера, участвовавшего в драке между депутатами облсовета и избившего одного из них.

Источник: korrespondent.net
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