В Кременчуге возле кафе похитили мужчину

В Кременчуге Полтавской области утром в четверг, 27 июля, неизвестные похитили мужчину. Об инциденте в полиции сообщил около 9.00 местный житель, информируют правоохранители.

"Все наряды полиции получили соответствующее ориентирование и немедленно начался розыск пропавшего. За несколько часов был установлен автомобиль, в котором, вместе с другими пассажирами, находился похищенный мужчина", – сообщили в полиции.

Все находившиеся в автомобиле доставлены в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее в Виннице сотрудники полиции задержали трех граждан Иордании, которые похитили местного жителя, якобы из-за его долгов.

Источник: korrespondent.net