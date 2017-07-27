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27. 07. 2017

В Кременчуге возле кафе похитили мужчину

В Кременчуге Полтавской области утром в четверг, 27 июля, неизвестные похитили мужчину. Об инциденте в полиции сообщил около 9.00 местный житель, информируют правоохранители.

"Все наряды полиции получили соответствующее ориентирование и немедленно начался розыск пропавшего. За несколько часов был установлен автомобиль, в котором, вместе с другими пассажирами, находился похищенный мужчина", – сообщили в полиции.

Все находившиеся в автомобиле доставлены в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее в Виннице сотрудники полиции задержали трех граждан Иордании, которые похитили местного жителя, якобы из-за его долгов.

Источник: korrespondent.net
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