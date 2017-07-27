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27. 07. 2017

Принц Уильям завершает карьеру пилота скорой помощи

Принц Уильям попрощается с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить себя придворным обязанностям.

Герцог Кембриджский, второй по счету претендент на британский престол, два года проработал в медицинской авиации. По его словам, он гордится работой в медслужбе и благодарен за полученный опыт.

"Я горжусь тем, что служил с такими замечательными людьми, которые каждый день спасают жизни в нашем регионе", – заявил принц.

Принц рассказал некоторые моменты из своей службы, например о "невероятно жестком дне", когда его вызвали к мужчине, покончившего жизнь самоубийством.

Принц Уильям ранее служил пилотом вертолета ВВС Великобритании, после чего прошел курсы гражданских летчиков и был принят в компанию, которая отвечает за деятельность вертолетов экстренной медицинской службы в Восточной Англии.

Ранее принца Уильяма раскритиковали за неуклюжий танец.

Источник: korrespondent.net
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