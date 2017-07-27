Белый дом подтвердил поддержку санкций против РФ

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом поддерживает новые санкции против Ирана, России и Северной Кореи, ждет итогового документа от Конгресса и готова приступить к его реализации на практике, передает Интерфакс.

"Президент и администрация поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи", − заявила Сандерс. "Мы продолжаем поддержку серьезных санкций против этих трех стран, и мы дождемся окончательного решения по законопроекту и тогда примем решение", − добавила спикер Белого дома.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ рассмотрит Сенат, а затем, если он будет утвержден, поступит на подпись Трампу.

Ранее американские сенаторы договорились по законопроекту о новых санкциях, голосование по нему должно состояться в ближайшее время.

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Источник: korrespondent.net