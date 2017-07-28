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28. 07. 2017

Саакашвили: Трамп был прав, обвиняя Киев

 
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прокомментировал в интервью CNN заявление президента США Дональда Трампа о попытках правительства Украины помешать ему избраться в 2016 году. 
 
Напомним, ранее Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании. Американский лидер считает, что Киев пытался помочь его сопернице Хиллари Клинтон на выборах президента и призвал генпрокуратуру расследовать действия украинских властей.
 
"Президент Трамп, например, сказал что-то про Украину. Мы в Украине очень ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с россиянами. Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", − заявил Саакашвили.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным СМИ, причиной такого решения главы государства стало то, что екс-губернатор Одесчины скрыл судимость.
 
Саакашвили – Порошенко: Вы переступили черту
 
 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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