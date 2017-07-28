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28. 07. 2017

НАБУ: Расследование дела Насирова завершено

 
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил в эфире 5 канала, что расследование дела в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова завершено, ему вручили окончательное подозрение.
 
По его словам, уже на следующей неделе это дело могут передать в суд.
 
"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому <...> дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", − отметил Сытник.
 
Директор НАБУ уточнил, что "прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено".
 
Как сообщал Корреспондент.net, Насирова подозревают в нанесении ущерба в два миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.
 
Отстраненный глава ГФС, ранее арестованный, вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен. Суд принял решение, что Насиров будет ходить с электронным браслетом до 2 сентября.

Источник: korrespondent.net
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