НАБУ: Расследование дела Насирова завершено

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил в эфире 5 канала, что расследование дела в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова завершено, ему вручили окончательное подозрение.

По его словам, уже на следующей неделе это дело могут передать в суд.

"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому <...> дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", − отметил Сытник.

Директор НАБУ уточнил, что "прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено".

Как сообщал Корреспондент.net , Насирова подозревают в нанесении ущерба в два миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Отстраненный глава ГФС, ранее арестованный, вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен. Суд принял решение, что Насиров будет ходить с электронным браслетом до 2 сентября.

Источник: korrespondent.net