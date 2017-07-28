Компромат на Трампа заказали русские − Белый дом

Спикер Белого дома Сара Сандерс сообщила, что компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа готовила компания, которой платили русские, передает Интерфакс.

"На общественных слушаниях, которые и далее дискредитируют это липовое досье, послужившее источником многих лживых новостей и конспирологических теорий, мы узнали, что компании, которая его изготовила, также платили русские. Это лишь подтверждает то, что президент говорил об охоте на ведьм и фальшивках. Стыдно, что страна постоянно должна проходить через это", − заявила Сандерс.

Подробностей о слушаниях и каких-либо других деталей Сандерс не представила.

Напомним, в январе 2017 года СМИ опубликовали доклад, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Дэвидом Стилом, который якобы собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов.

Данный доклад вызвал негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

Источник: korrespondent.net