Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июля 2017, пятница, 01:24
+26°C
Завтра +22°C
+26°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,28
28. 07. 2017

Компромат на Трампа заказали русские − Белый дом

 
Спикер Белого дома Сара Сандерс сообщила, что компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа готовила компания, которой платили русские, передает Интерфакс.
 
"На общественных слушаниях, которые и далее дискредитируют это липовое досье, послужившее источником многих лживых новостей и конспирологических теорий, мы узнали, что компании, которая его изготовила, также платили русские. Это лишь подтверждает то, что президент говорил об охоте на ведьм и фальшивках. Стыдно, что страна постоянно должна проходить через это", − заявила Сандерс.
 
Подробностей о слушаниях и каких-либо других деталей Сандерс не представила.
 
Напомним, в январе 2017 года СМИ опубликовали доклад, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Дэвидом Стилом, который якобы собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов.
 
Данный доклад вызвал негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.