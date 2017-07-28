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28. 07. 2017

СМИ: Экс-чиновника ГПУ отправили под домашний арест

 
Соломенский райсуд Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест на два месяца, передает 112 Украина.
 
Соломенский райсуд Киева избрал Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Все это время, по решению суда, он будет находиться на родине в Хмельницком. Также его обязали сдать все паспорта и должны надеть электронное устройство слежения. 
 
Отмечается, что Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.
 
Напомним, 25 июля экс-чиновника ГПУ задержали в аэропорту Борисполь. Бывшего чиновника подозревают в завладении имуществом и растратах.
 
Задержанному экс-чиновнику ГПУ грозит более 10 лет тюрьмы

Источник: korrespondent.net
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