СМИ: Экс-чиновника ГПУ отправили под домашний арест

Соломенский райсуд Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест на два месяца, передает 112 Украина.

Соломенский райсуд Киева избрал Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Все это время, по решению суда, он будет находиться на родине в Хмельницком. Также его обязали сдать все паспорта и должны надеть электронное устройство слежения.

Отмечается, что Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.

Напомним, 25 июля экс-чиновника ГПУ задержали в аэропорту Борисполь. Бывшего чиновника подозревают в завладении имуществом и растратах.

Задержанному экс-чиновнику ГПУ грозит более 10 лет тюрьмы

Источник: korrespondent.net