Сенат США одобрил новые антироссийские санкции

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, передает РИА Новости.

Законопроект поддержали 98 из 100 сенаторов, двое были против.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла санкционный документ подавляющим большинством голосов.

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето Конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

Новый пакет ограничительных мер в случае вступления в силу может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года.

Законопроект расширяет ряд санкций применительно к экономике РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора − до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

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