Беспорядки в Иерусалиме: пострадали более 120 человек

Местные медики сообщили, что более 120 человек пострадали в столкновениях в историческом центре Иерусалима, передает РИА Новости.

Напомним, Израиль решил убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору в Иерусалиме, которые спровоцировали массовые протесты. Религиозные лидеры мусульман потребовали у израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов к святыне. Несмотря на заявления духовных лидеров палестинцев, что конфликт исчерпан, столкновения возобновились 27 июля.

"Сотрудники Красного полумесяца в Иерусалиме оказали помощь 124 пациентам. Большинство из них пострадали от резиновых пуль и газов", − отметила представитель организации Ираб аль-Фукаха.

По данным полиции, конфликт начался, когда из толпы верующих на Храмовой горе в них полетели камни, некоторые из которых упали на площади у Стены плача − еврейской религиозной святыни.

"Размещенные там силы полиции выдавили протестующих за пределы комплекса и рассеяли их с использованием спецсредств", − сообщили в правоохранительных органах Израиля.

По их данным, у Стены плача никто не пострадал, в ходе столкновений был ранен полицейский, получивший удар камнем в голову.

Полиция отметила, что, несмотря на беспорядки, позволила тысячам мусульман собраться на вечернюю молитву на Храмовой горе.

Всего за время протестов против мер безопасности, введенных на Храмовой горе, погибли пятеро палестинцев, в том числе четверо − в прошлую пятницу, 21 июля.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Израиле погибли шесть человек − трое палестинцев и трое израильтян.

Источник: korrespondent.net