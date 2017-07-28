Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июля 2017, пятница, 02:58
+26°C
Завтра +22°C
+26°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,28
28. 07. 2017

Беспорядки в Иерусалиме: пострадали более 120 человек

 
Местные медики сообщили, что более 120 человек пострадали в столкновениях в историческом центре Иерусалима, передает РИА Новости.
 
Напомним, Израиль решил убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору в Иерусалиме, которые спровоцировали массовые протесты. Религиозные лидеры мусульман потребовали у израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов к святыне. Несмотря на заявления духовных лидеров палестинцев, что конфликт исчерпан, столкновения возобновились 27 июля. 
 
"Сотрудники Красного полумесяца в Иерусалиме оказали помощь 124 пациентам. Большинство из них пострадали от резиновых пуль и газов", − отметила представитель организации Ираб аль-Фукаха.
 
По данным полиции, конфликт начался, когда из толпы верующих на Храмовой горе в них полетели камни, некоторые из которых упали на площади у Стены плача − еврейской религиозной святыни.
 
"Размещенные там силы полиции выдавили протестующих за пределы комплекса и рассеяли их с использованием спецсредств", − сообщили в правоохранительных органах Израиля.
 
По их данным, у Стены плача никто не пострадал, в ходе столкновений был ранен полицейский, получивший удар камнем в голову.
 
Полиция отметила, что, несмотря на беспорядки, позволила тысячам мусульман собраться на вечернюю молитву на Храмовой горе.
 
Всего за время протестов против мер безопасности, введенных на Храмовой горе, погибли пятеро палестинцев, в том числе четверо − в прошлую пятницу, 21 июля.
 
Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Израиле погибли шесть человек − трое палестинцев и трое израильтян. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.