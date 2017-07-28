Матери Клыха и Агеева обратились к Порошенко и Путину

Матери осужденного в России украинца Станислава Клыха и задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева попросили президентов России и Украины помиловать и освободить их сыновей, сообщает Новая газета.

"Мы матери наших детей − Станислава Клыха и Виктора Агеева. С большим уважением к нашим властям, Российской Федерации и Украины, просим, взываем к вам освободить, помиловать наших детей, которые находятся в плену, и, как Станислав, в тюрьме, где он уже три года", − сказала Тамара Клых.

По ее словам, она уже полгода не знает ничего о сыне.

"Я хочу, чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наша украинская власть, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать − наших детей вернуть домой, помиловать их и прекратить войну", − добаила мать осужденного в РФ Клыха.

Светлана Агеева присоединилась к сказанному, призвав прекратить войну.

"Владимир Владимирович, это в ваших силах, мы верим, помочь нам! И еще от себя я хотела бы попросить, как человек, как простой человек, что пора прекращать эту войну, которая разъединила наши народы... Мы обращаемся к вам еще раз: услышьте нас, пожалуйста, помогите в нашем горе и помогите всем народам России и Украины понять друг друга и быть снова вместе! Это очень искренняя просьба. Так дальше жить нельзя. Мы очень надеемся, что вы нас услышите и поможете", − сказала мать задержанного в Украине Агеева.

Источник: korrespondent.net