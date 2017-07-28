Арестованы двое участников перестрелки в Днепре

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила в Facebook, что 27 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум подозреваемым в участии в перестрелке в Днепре.

Отмечается, что еще два фигуранта дела в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. В их отношении в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

"Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 115 УК Украины. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела", − уточнили в Нацполиции.

Как сообщал Корреспондент.net , вечером 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина произошла перестрелка, в результате которой два человека погибли, еще пять получили ранения. Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде. Ранее сообщалось об аресте одного подозреваемого в убийстве при перестрелке в Днепре.

Источник: korrespondent.net