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28. 07. 2017

Арестованы двое участников перестрелки в Днепре

 
Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила в Facebook, что 27 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум подозреваемым в участии в перестрелке в Днепре.
 
Отмечается, что еще два фигуранта дела в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. В их отношении в ближайшее время будет принято процессуальное решение.
 
"Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 115 УК Украины. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела", − уточнили в Нацполиции.
 
Как сообщал Корреспондент.net, вечером 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина произошла перестрелка, в результате которой два человека погибли, еще пять получили ранения.
 
Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде.
 
Ранее сообщалось об аресте одного подозреваемого в убийстве при перестрелке в Днепре. 

Источник: korrespondent.net
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