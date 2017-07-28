СМИ сравнили расходы армии США на трансгендеров и виагру

Журналисты в США решили выяснить, сколько средств тратит Пентагон на медицинское обслуживание трансгендеров, которым президент США Дональд Трамп ранее запретил служить в армии, объяснив это, в том числе, необходимостью экономии, пишет The Military Times.

Интернет-издание изучило отчеты и пришло к выводу, что примерно восемь миллионов долларов в год необходимо было бы министерству обороны на медицинское обслуживание трансгендеров, если бы закон, разрешающим им служить, был принят.

Вместе с тем, согласно полученным данным, в 2014 году управление здравоохранения министерства обороны США потратило 84,2 миллиона долларов на препараты для лечения эректильной дисфункции. Однако в этой статистике учитываются не только действующие военнослужащие, но и вышедшие в отставку военные, а также члены их семей.

The Military Times утверждает, что с 2011 года на виагру для военных было потрачено уже 294 миллиона долларов. Отмечается, что эта сумма сравнима с ценой нескольких военных самолетов.

Также в статье указано, что по информации американского департамента по делам ветеранов, ветераны боевых действий, страдающие посттравматическим стрессорным расстройством, чаще подвержены эректильной дисфункции, нежели гражданские.

Напомним, ранее Трамп заявил, что поменявшие пол люди не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание.

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Источник: korrespondent.net