Нападение боевиков в Нигерии: погибли более 50 человек

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка Боко Харам. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Ранее сообщалось, что боевики Боко Харам атаковали нигерийский город Майдугури с населением более миллиона человек.
Боевики Боко Харам отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 году
Источник: korrespondent.net
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