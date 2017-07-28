Нападение боевиков в Нигерии: погибли более 50 человек

На северо-востоке Нигерии более 50 человек погибли при нападении боевиков радикальной группировки Боко Харам на экспедицию нефтеразведчиков, передает AFP ссылкой на военные и медицинские источники.

"Число жертв растет. Теперь их более 50 и поступают новые тела", − сказал собеседник агентства.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка Боко Харам. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Представитель компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) сообщал, что геологи и геодезисты, которые должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно вечером, 25 июля.В Нигерии действует радикальная исламистская группировка Боко Харам. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Ранее сообщалось, что боевики Боко Харам атаковали нигерийский город Майдугури с населением более миллиона человек. Боевики Боко Харам отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 году

Источник: korrespondent.net