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28. 07. 2017

Нападение боевиков в Нигерии: погибли более 50 человек

 
На северо-востоке Нигерии более 50 человек погибли при нападении боевиков радикальной группировки Боко Харам на экспедицию нефтеразведчиков, передает AFP ссылкой на военные и медицинские источники.
 
"Число жертв растет. Теперь их более 50 и поступают новые тела", − сказал собеседник агентства.
 
Представитель компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) сообщал, что геологи и геодезисты, которые должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно вечером, 25 июля.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка Боко Харам. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

Ранее сообщалось, что боевики Боко Харам атаковали нигерийский город Майдугури с населением более миллиона человек.

Боевики Боко Харам отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 году

Источник: korrespondent.net
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