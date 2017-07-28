В ЕС поддерживают санкции против России из-за турбин Siemens

Некоторые страны Евросоюза поддержали предложение Германии усилить санкции против России в связи с поставкой в оккупированный Крым турбин Siemens, передает Reuters.

По данным европейских дипломатов, есть "политическое понимание" предложения и в принципе оно одобрено.

При этом Италия скептически отнеслась к идее ужесточить санкции против Москвы, а Люксембург готов поддержать их, но с оговорками. По информации агентства финальное решение может быть принято уже на следующей неделе.

СМИ: ЕС согласовал санкции из-за турбин Siemens

Напомним, ранее Германия предложила странам Евросоюза расширить санкции против России из-за поставок газовых турбин компании Siemens в оккупированный Крым.

Корреспондент.net разбирался в скандале вокруг нарушения немецким предприятием санкционного режима.

Источник: korrespondent.net