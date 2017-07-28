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28. 07. 2017

Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении на выборах

 
Бывший госсекретарь США, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон напишет книгу о том, каково ей было участвовать в президентской гонке, будучи женщиной, передает АР.
 
Согласно данным агентства, книга Клинтон под названием "Что произошло" (What happened) будет "предостережением": она расскажет историю российского вмешательстве в выборы и поведает о том, какую угрозу оно несло для американской демократии.
 
"В прошлом, по причинам, которые я пытаюсь объяснить, я часто ощущала, что должна быть осторожна на публике, будто я иду по канату без страховочной сетки, но теперь я разрушаю построенную преграду", - написала бывший госсекретарь во введении к книге.
 
Отмечается, что в продажу книга должна поступить 12 сентября.
 
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Напомним, Хиллари Клинтон 8 ноября 2016 года проиграла президентские выборы Дональду Трампу. В начале мая 2017 года она заявила, что Россия и Коми виновны в ее проигрыше.

Источник: korrespondent.net
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