Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении на выборах

Бывший госсекретарь США, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон напишет книгу о том, каково ей было участвовать в президентской гонке, будучи женщиной, передает АР.

Согласно данным агентства, книга Клинтон под названием "Что произошло" (What happened) будет "предостережением": она расскажет историю российского вмешательстве в выборы и поведает о том, какую угрозу оно несло для американской демократии.

"В прошлом, по причинам, которые я пытаюсь объяснить, я часто ощущала, что должна быть осторожна на публике, будто я иду по канату без страховочной сетки, но теперь я разрушаю построенную преграду", - написала бывший госсекретарь во введении к книге.

Отмечается, что в продажу книга должна поступить 12 сентября.

Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте

Напомним, Хиллари Клинтон 8 ноября 2016 года проиграла президентские выборы Дональду Трампу. В начале мая 2017 года она заявила, что Россия и Коми виновны в ее проигрыше.

Источник: korrespondent.net