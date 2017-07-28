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28. 07. 2017

Министр обороны Японии уходит в отставку из-за скандала с миротворцами

 
Министр обороны Японии Томоми Инада заявила на пресс-конференции 28 июля, что подала прошение об отставке после скандала вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане.
 
Министр объявила результаты расследования министерства по вопросу о сокрытии от общественности дневниковых записей миротворцев в Южном Судане и признала, что оно выявило нарушения положений о придании гласности документов.
 
В то же время Инада, как и прежде, заявила, что не знала о существовании документов и не давала указаний об их сокрытии. Тем не менее, свидетельства руководства министерства говорят о том, что ей докладывали о реальном положении дел. Этим противоречием, в том числе, Инада объяснила необходимость своей отставки.
 
Напомним, осенью 2016 года года оппозиция потребовала от минобороны показать дневниковые записи японских миротворцев во время июльских крупномасштабных столкновений в Южном Судане. Министерство ответило, что документы были уничтожены сухопутными силами самообороны. Затем документы все же были обнаружены, но из-за противоречий предыдущим заявлениям, было дано указание их уничтожить. Инада утверждает, что подобных указаний не давала.
 
Оппозиция потребовала обнародовать дневники миротворцев, так как считает, что во время столкновений в июле прошлого года существовала прямая угроза жизни японских военнослужащих. Правящая партия это отрицает, но на всякий случай приняла решение о прекращении их деятельности в Южном Судане.
 
Ранее сообщалось, что министр природных ресурсов Австралии Мэтт Канаван подал в отставку из-за того, что узнал о возможном наличии у него итальянского гражданства.
 
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Источник: korrespondent.net
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