Жертвами протестов в Венесуэле стали семь человек

В Венесуэле за два дня забастовки, объявленной оппозицией, погибли семь человек, сообщает РИА Новости.

Ранее венесуэльская оппозиция информировала о шести погибших в ходе двух дней забастовки, объявленной в знак протеста против выборов в национальное учредительное собрание. Вечером 27 июля генеральная прокуратура страны проинформировала еще об одном погибшем.

Общее число жертв протестов, идущих с начала апреля, приближается к 110. Забастовка в стране была объявлена в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме. Напомним, 16 июля в Венесуэле прошел референдум, не имевший официального статуса. Почти 7,2 миллиона человек проголосовали против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро для подготовки изменений в конституцию.

Ранее сообщалось, что за день протестов в Венесуэле 29 мая были ранены почти 250 человек.

Источник: korrespondent.net