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28. 07. 2017

Жертвами протестов в Венесуэле стали семь человек

 
В Венесуэле за два дня забастовки, объявленной оппозицией, погибли семь человек, сообщает РИА Новости.
 
Ранее венесуэльская оппозиция информировала о шести погибших в ходе двух дней забастовки, объявленной в знак протеста против выборов в национальное учредительное собрание. Вечером 27 июля генеральная прокуратура страны проинформировала еще об одном погибшем.
 
Общее число жертв протестов, идущих с начала апреля, приближается к 110. 
Забастовка в стране была объявлена в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.
Напомним, 16 июля в Венесуэле прошел референдум, не имевший официального статуса. Почти 7,2 миллиона человек проголосовали против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро для подготовки изменений в конституцию.
 
Ранее сообщалось, что за день протестов в Венесуэле 29 мая были ранены почти 250 человек.
 

Источник: korrespondent.net
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