Меркель позвонила Юнкеру в неудобный момент

Президент Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера рссмешил журналистов реакцией на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции 27 июля. Видео ситуации опубликовало AFP в Facebook.

Юнкер, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили совместную пресс-конференцию по миграционным вопросам, когда вдруг у главы ЕК зазвонил телефон.

Юнкер не стал брать трубку.

"Извините, это моя жена", − пояснил он и сбросил звонок.

Но, посмотрев на экран, политик отметил, что проигнорировал вовсе не супругу.

"Это была госпожа Меркель", − заявил глава Еврокомиссии, чем вызвал смех у присутствующих политиков и журналистов.

Ранее Юнкер пошутил над американским президентом Дональдом Трампом из-за его приверженности к комментариям в микроблоге Twitter.

Источник: korrespondent.net