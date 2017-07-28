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28. 07. 2017

Меркель позвонила Юнкеру в неудобный момент

 
Президент Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера рссмешил журналистов реакцией на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции 27 июля. Видео ситуации опубликовало AFP в Facebook.
 
Юнкер, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили совместную пресс-конференцию по миграционным вопросам, когда вдруг у главы ЕК зазвонил телефон.
 
Юнкер не стал брать трубку.
 
"Извините, это моя жена", − пояснил он и сбросил звонок.
 
Но, посмотрев на экран, политик отметил, что проигнорировал вовсе не супругу.
 
"Это была госпожа Меркель", − заявил глава Еврокомиссии, чем вызвал смех у присутствующих политиков и журналистов.
 
 
Ранее Юнкер пошутил над американским президентом Дональдом Трампом из-за его приверженности к комментариям в микроблоге Twitter.

Источник: korrespondent.net
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