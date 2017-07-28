Итоги 27.07: Крестный ход УПЦ МП, хамские санкции

Путин назвал новые санкции США цинизмом и хамством Российский лидер Владимир Путин назвал санкции конгресса США против России "особым цинизмом и хамством". По его словам, законопроект можно расценивать как попытку использовать геополитическое преимущество США. Путин также подчеркнул, что у Москвы пока нет окончательного мнения по поводу документа США, однако, рано или поздно РФ придется применить ответные меры.

Порошенко показал новый беспилотный БТР

Президент Петр Порошенко поздравил украинских военных с успешным испытанием нового беспилотного БТР Фантом-2 и добавил, что украинская армия становится сильнее с каждым днем.

Нацсовет определил каналы для вещания в Крыму

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания определил телеканалы для вещания на оккупированный Крым из Чонгара Херсонской области. Победителями конкурса стали Национальная общественная телерадиокомпания (UА:КРИМ), Черноморская ТРК, Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV), Телерадиокомпания НБМ и телеканал Тонис.

Финляндия призвала Путина освободить украинских заложников

Президент Финляндии Саули Нийнисте во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его освободить украинских заложников и обговорил ситуацию в Украине, которая не улучшается.

Представитель США по Украине заявил о возможности урегулирования на Донбассе вне нормандского формата

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал об "окне возможностей", которое позволит решить конфликт на Донбассе вне нормандского формата. По его мнению, политические изменения в США и Франции, а также выборы президента России, создают возможности для решения конфликта в Украине.

В АП объяснили, почему не обнародуют указ по гражданству Саакашвили

В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Украины экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства. На основе этого глава государства подписал соответствующий указ, который, в соответствии с законодательством о защите персональных данных, не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

Отметим, что партия Саакашвили Движение новых сил собрала на Майдане в Киеве вече, чтобы обсудить лишение политика украинского гражданства. По данным СМИ собрались больше ста человек.

Также около сотни людей пришли к Администрации президента требовать указ о прекращении гражданства Саакашвили. Участники акции попытались "штурмовать" ограду, но прорваться им не удалось и возникла потасовка с правоохранителями.

В Киеве состоялся Крестный ход ко Дню Крещения Руси

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний сообщил, что около 100 тысяч верующих приняли участие в молебне и крестном ходе в День Крещения Руси.

По заявлению пресс-службы УПЦ МП, по улицам столицы сегодня пронесли мощи киевского князя Владимира и 11 редких икон со всей Украины, которые после хода будут доступны в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Источник: korrespondent.net