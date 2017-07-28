Сутки в АТО: один погибший, четверо раненых

За минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе – пятеро военнослужащих получили ранения, один погиб. Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО на странице в Facebook в пятницу, 28 июля.

Согласно сообщению, на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по украинским позициям в Крымском, Новозвановке, Новотошковском. В районе Попасной они применяли минометы калибра 120 и 82-мм, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.

На мариупольском направлении, вечером, под минометный огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном. По Талаковке боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.

Как отметили в штабе, силы АТО в ответ 12 раз применили оружие.

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В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявляют об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Докучаевская, Ясиноватой и окрестностей Донецка.

Отметим, ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что в Украине российских танков больше, чем есть у всей Западной Европы.

Источник: korrespondent.net