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28. 07. 2017

Рисунок Трампа продали почти за 30 тысяч долларов.

Рисунок президента США Дональда Трампа был продан на аукционе более чем за 29 тысяч долларов. Как говорится на сайте аукционного дома Нейта Сандерса,тартовая цена лота составляла 9 тысяч долларов.

Набросок, сделанный Трампом на одном из благотворительных мероприятий в 2005-м году, изображает очертания домов Нью-Йорка с небоскребом Trump Tower в центре. Рисунок сделан черным маркером и обрамлен в золотую рамку, под ним стоит автограф Трампа.

Ранее в Монако на аукционе за миллион евро были проданы часы президента РФ Владимира Путина.

Источник: korrespondent.net
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