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28. 07. 2017

Беженцев в Греции переселят из лагерей в квартиры

Еврокомиссия начала реализацию программы помощи беженцам, размещенным в греческих лагерях. На выделенные 209 миллионов евро предполагается арендовать достаточное количество квартир и домов, чтобы переселить туда до конца года до 30 тысяч человек и тем самым разгрузить переполненные после закрытия "балканского маршрута" лагеря.

"Сегодня в жизни греческих беженцев начинается новая глава", - заявил в комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес.

По данным Еврокомиссии, арендовано будет около 22 тысяч квартир на материковой части Греции и еще около 2 тысяч квартир на островах.

Кроме того, беженцам раздадут специальные карточки, с помощью которых они смогут покупать себе предметы первой необходимости или медикаменты.

На данный момент в переполненных лагерях в Греции живет около 62 тысяч беженцев, преимущественно из Сирии, Афганистана и Ирака.

Ранее главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность "использовать все возможные рычаги", чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов.

Источник: korrespondent.net
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