ЕК предлагает Вышеградской группе спецвстречу

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил провести после 13 сентября встречу с лидерами Вышеградской группы (Венгрия, Словакия, Польша и Чехия) для обсуждения многих конкретных вопросов. Об этом Юнкер заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает Укринформ.

"Я хотел бы, чтобы премьер Фицо пригласил своих коллег организовать такую встречу",– заявил Юнкер.

Он отметил, что это может быть хорошей возможностью для обсуждения как общих, так и конкретных вопросов, поскольку формат дискуссии в рамках 28 стран-членов ЕС является недостаточным для углубленной дискуссии.

Президент Еврокомиссии подчеркнул, что такая встреча могла бы состояться после 13 сентября, когда будет оценено общее состояние функционирования Евросоюза.

В свою очередь Фицо поддержал организацию такой встречи. В Польше также положительно высказались относительно этого предложения.

Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что есть много вопросов, которые требуют "откровенного разговора" в интересах стабилизации политической ситуации в Европе.

Отметим, Еврокомиссия 26 июля направила мотивированные обоснования Польше, Чехии и Венгрии за несоблюдение их юридических обязательств по переселению беженцев. Как отметили в Комиссии, несмотря на неоднократные призывы к действиям и начало процедуры привлечения трех стран к ответственности в прошлом месяце, страны, как и раньше, нарушают свои юридические обязательства и проявили пренебрежение своими обязательствами перед Грецией, Италией и другими государствами-членами ЕС.

В Польше ответили Брюсселю, что процедура Еврокомиссии по распределению беженцев между странами ЕС является ошибочной и угрожает национальной безопасности страны.

Напомним, в прошлом году Вышеградская четверка приняла собственное заявление, в котором отвергла квоты по распределению беженцев по странам Евросоюза. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили, что страны должны принимать мигрантов исходя из собственных возможностей.

Источник: korrespondent.net