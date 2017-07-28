Израиль вновь ограничивает доступ на Храмовую гору

После новых столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими на Храмовой горе в Иерусалиме власти Израиля вновь ограничили доступ мусульман в одно из самых священных мест ислама.

На пятничную молитву 28 июля на Храмовую гору не будут пропускаться мужчины моложе 50 лет, сообщил представитель израильской полиции Мики Розенфельд. "Есть информация о том, что сегодня будут новые беспорядки и манифестации", - указал он.

Кроме того, в Иерусалиме будут блокированы некоторые улицы в Старом городе. По словам представителя полиции, накануне вечером с Храмовой горы были выведены граждане, намеревавшиеся провести ночь в мечети Аль-Акса и на следующий день участвовать в манифестациях на Храмовой горе. После столкновений палестинцев с израильской полицией были задержаны несколько человек, сообщил далее Розенфельд.

Накануне местные медики сообщили, что более 120 человек пострадали в столкновениях в историческом центре Иерусалима

Напомним, Израиль решил убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору в Иерусалиме, которые спровоцировали массовые протесты. Религиозные лидеры мусульман потребовали у израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов к святыне.

Источник: korrespondent.net