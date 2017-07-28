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28. 07. 2017

Новый директор по коммуникациям Белого дома обматерил коллег

После назначения бывшего банкира Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома в окружении президента Дональда Трампа дело дошло до открытых конфликтов.

Журнал The New Yorker сообщил, что Скарамуччи отозвался о главе аппарата Трампа Ринсе Прибасе и главном стратеге Белого дома Стиве Бэнноне в непечатных выражениях.

В беседе с журналистом издания он назвал Прибаса "параноидальным шизофреником", а Бэннона обвинил в том, что он использует силу Трампа в своих целях, сопровождая свою речь нецензурными словами.

Позднее Скарамуччи объяснил в Twitter, что иногда использует "сочные выражения", пообещав впредь не употреблять их при общении в подобном формате.

"Я сделал ошибку, доверившись репортеру. Это не повторится", – написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нецензурно высказался в эфире одного из российских телеканалов.

Источник: korrespondent.net
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