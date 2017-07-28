Киев осудил посла Италии за "независимый Крым"

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин отреагировал на интервью итальянского посла в России Чезаре Рагальини, в котором он говорит о законности референдума о присоединении Крыма к России, говорится на Facebook-странице дипмиссии Украины в Риме.

Рагальини в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera заявил, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе".