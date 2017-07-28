Киев осудил посла Италии за "независимый Крым"

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин отреагировал на интервью итальянского посла в России Чезаре Рагальини, в котором он говорит о законности референдума о присоединении Крыма к России, говорится на Facebook-странице дипмиссии Украины в Риме.
Рагальини в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera заявил, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе".
Перелыгин ответил, что "двусмысленные и противоречивые" слова итальянского посла вредят двусторонним отношениям Италии и Украины.
Он подчеркнул, что посол Италии забыл, что Крым не является суверенной территорией и выразил надежду, что официальная позиция Рима отличается от мнения посла.
Источник: korrespondent.net
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