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28. 07. 2017

Киев осудил посла Италии за "независимый Крым"

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин отреагировал на интервью итальянского посла в России Чезаре Рагальини, в котором он говорит о законности референдума о присоединении Крыма к России, говорится на Facebook-странице дипмиссии Украины в Риме.

Рагальини в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera заявил, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе".

Перелыгин ответил, что "двусмысленные и противоречивые" слова итальянского посла вредят двусторонним отношениям Италии и Украины.

Он подчеркнул, что посол Италии забыл, что Крым не является суверенной территорией и выразил надежду, что официальная позиция Рима отличается от мнения посла.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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