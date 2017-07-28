ГПУ: По делу Клименко объявили подозрение 46 лицам

В деле о создании преступной организации из числа высшего руководства Министерства доходов и сборов времен Александра Клименко (т. н. дело о "налоговых площадках") о подозрении в совершении преступлений объявлено 46 лицам. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook в пятницу, 28 июля.

"По промежуточным результатам (расследования дела организации Клименко, – ред.) подозрение объявлено 46 лицам, среди которых – руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов Клименко. Под стражей остаются девять лиц, еще 18 находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн", – сообщил Луценко.

По его словам, в ходе расследования военные прокуроры Генпрокуратуры участвовали в рассмотрении 258 ходатайств в судах по мерам обеспечения уголовного производства.

"Наибольшее их количество (163) касалось наложения ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены… Имущество подозреваемых арестовано на сумму 900 млн грн. Сумма арестованного имущества Клименко и его аффилированных компаний достигает еще 6 млрд грн", – отметил генпрокурор.

Луценко также сообщил, что расследование этого дела продолжается.

Напомним, 24 мая в ходе обысков в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов были задержаны 23 человека. Задержанным экс-налоговикам назначен залог в 444 миллиона гривен.

Источник: korrespondent.net